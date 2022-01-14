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В Ижевске две женщины похищали у пенсионеров сбережения под предлогом "денежной реформы"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полицейские Ижевска задержали двух женщин, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в пятницу.

По версии следствия, 33-летняя жительница Свердловской области и ее 24-летняя подельница из Нижегородской области заходили в квартиры пожилых ижевчан под видом соцработников, сотрудников Пенсионного фонда или банка.

Они сообщали о проведении "денежной реформы" и просили передать им "старые" деньги, обещая взамен принести "новые".

Полицейские установили причастность задержанных к двум эпизодам мошенничества в декабре 2021 года и кражи денег у жительниц Ижевска 1937, 1940, 1941 годов рождения, говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности женщины похитили более 470 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (Мошенничество) и ст.158 УК РФ (Кража).

Подозреваемые посажены в изолятор временного содержания.

Ижевск Удмуртия МВД

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