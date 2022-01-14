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Домашняя собака насмерть загрызла 6-летнего ребенка в Тверской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка в результате нападения собаки в Калининском районе Тверской области.

По данным региональной прокуратуры, шестилетнего ребенка загрызла одна из собак, разведением которых занималась его мать.

В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего и органов профилактики.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел днем 14 января в деревне Аркатово. Напавшая на мальчика собака жила в вольере. На момент прибытия медиков ребенок уже скончался.

Тверская область

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