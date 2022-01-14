В Тверской области СК завел дело из-за гибели ребенка после нападения собак

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, которого насмерть загрызли собаки в деревне Аркатово Калининского района Тверской области, сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, 14 января женщина во время уборки выпустила из вольеров не менее пяти собак. Ее шестилетний сын, оказавшись без присмотра, прошел на территорию, где гуляли животные, и подвергся их нападению.

От полученных травм ребенок скончался.

Уголовное дело в отношении женщины заведено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее со ссылкой на прокуратуру Тверской области сообщалось, что мать погибшего мальчика занималась разведением собак.