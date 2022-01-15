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В РПЦ рекомендовали не совершать в этом году крещенских купаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали с осторожностью отнестись к идее окунания в прорубь в этом году, помня о неблагополучной эпидемической ситуации, и посоветовали вообще не совершать в этот раз крещенских купаний.

"Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей - они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что "вирус никуда от нас не ушел" и что врачи предупреждают о вспышке "омикрона" уже в феврале.

По мнению митрополита, лучше посвятить время, оставшееся до обещанной вспышки коронавируса, тому, чтобы повысить свой иммунитет, сделать прививку.

19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Самой известной традицией праздника является купание в проруби.

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