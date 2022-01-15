Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 15.01В России 10 774 304+27 179В мире 323 567 887+3 468 369

Слуцкий отметил, что Россия не согласна на "имитацию" переговоров с США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий заявил о стремлении России вести с Западом предметный диалог по вопросам безопасности и предостерег от его подмены имитацией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и НАТО "готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога".

"Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию", - написал Слуцкий по этому поводу в своем телеграмм-канале в субботу.

Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов, напомнил он.

"При этом вопросы гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ остаются абсолютным императивом. И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем", - отметил глава комитета.

Леонид Слуцкий США НАТО

Новости

В Россию из Казахстана вернулись 17 самолетов с десантниками

Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до восьми

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Самолет готовится экстренно сесть в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 59 тысяч человек

Режим ЧС введен в Ставрополе для ликвидации последствий сильного ветра

Россия и мир - 2022

Более трети россиян ожидают увеличения числа удаленных рабочих мест после пандемии

Более трети россиян ожидают увеличения числа удаленных рабочих мест после пандемии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });