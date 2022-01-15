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Росавтодор из-за метели закрыл участок трассы М5 для автобусов и фур

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральное казенное учреждение (ФКУ) "Упрдор "Приуралье" (подчиняется Росавтодору) вечером в субботу запретило движение пассажирского и грузового транспорта по участку федеральной трассы М5 "Урал", проходящему по трем регионам Поволжья, сообщила пресс-служба ведомства.

"С 19:30 15 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (н.п. Северный) по 1375-й (н.п. Восточный) км федеральной автодороги М5 "Урал" в Оренбургской области, Республиках Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом районе продолжаются сильный ветер, низовая метель и обильный снегопад со значительным ограничением видимости.

Ранее сообщалось, что днем в субботу из-за метели в Поволжье были частично закрыты подъезды по федеральным трассам к двум региональным центрам: к Ижевску по М7 "Волга" - для грузовиков, к Оренбургу по М5 - для грузовиков и пассажирского транспорта.

Из-за ухудшения погодных условий Росавтодор с 15:00 мск закрыл подъезд к Оренбургу по М5 уже для всех видов транспорта. Также с 16:50 мск закрыт для движения всех транспортных средств участок М5 со 170-го по 260-й километр (от поселка Краснощеково до города Гай) - подъезд к пункту пропуска "Орск" в Оренбургской области.

Росавтодор

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