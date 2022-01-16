Движение на трассах Башкирии открыли для всего транспорта после непогоды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ограничения для проезда фур, автобусов и такси на трассах М-5 "Урал" и Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии, введенные накануне из-за сильного снегопада и метели, сняты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Ранее сообщалось, что с 19:30 (17:30 по Москве) 15 января Упрдор "Приуралье" ограничил движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на автодороге М-5 "Урал" в республике на участке с 1194-го (Северный) по 1375-й км (Восточный).

С 21:40 (19:40 по Москве) в субботу аналогичное ограничение было введено на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 206-го (город Мелеуз) по 280-й (граница с Оренбургской областью), а с 00:10 (22:10 по Москве) - на участке с 27-го (Булгаково) по 112-й км (Стерлитамак).