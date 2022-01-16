Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Движение на трассах Башкирии открыли для всего транспорта после непогоды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ограничения для проезда фур, автобусов и такси на трассах М-5 "Урал" и Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии, введенные накануне из-за сильного снегопада и метели, сняты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Ранее сообщалось, что с 19:30 (17:30 по Москве) 15 января Упрдор "Приуралье" ограничил движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на автодороге М-5 "Урал" в республике на участке с 1194-го (Северный) по 1375-й км (Восточный).

С 21:40 (19:40 по Москве) в субботу аналогичное ограничение было введено на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 206-го (город Мелеуз) по 280-й (граница с Оренбургской областью), а с 00:10 (22:10 по Москве) - на участке с 27-го (Булгаково) по 112-й км (Стерлитамак).

Башкирия

Новости по теме

Новости

Экономить практически на всем в период пандемии стали более 40% россиян

В России за сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Что произошло за день: суббота, 15 января

Суд арестовал еще пятерых предполагаемых хакеров группы REvil

В Россию из Казахстана вернулись 17 самолетов с десантниками

Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до восьми

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });