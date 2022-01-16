На Ставрополье владельцы пострадавших домов получат по 10 тыс. рублей

Из-за урагана у многих строений была повреждена кровля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Владельцы частных домов в Ставропольском крае, которые пострадали из-за сильного ветра в субботу, получат компенсации. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"В тех территориях, где ураган разгулялся сильнее всего и где введен режим ЧС, готовимся к проведению выплат по 10 тыс. рублей на человека собственникам пострадавших домовладений", - написал он.

По его словам, ветер повредил кровли около 50 зданий, в их числе социально значимые объекты, многоквартирные и частные дома.

"В незначительно пострадавших многоквартирных домах ремонт в кратчайшие сроки должен быть проведен управляющими компаниями. Средства им мы компенсируем. При серьезных повреждениях - работы проводит краевой фонд капремонта. Частным домовладениям окажем помощь кровельными материалами. Для этого владельцам необходимо обратиться в органы местного самоуправления", - уточнил губернатор.

Он также добавил, что практически во всех территориях восстановлено электроснабжение. "Заново подключены 29,9 тыс. жилых домов, среди которых 16 многоквартирных, а также 27 социально-значимых объектов", - отметил Владимиров.

По данным Главного управления МЧС по региону, из-за ветра без света находились 86 тыс. человек. Специалисты продолжают вести восстановительные работы, повреждено свыше 100 метров газовых труб в Ставрополе.