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Школы вновь "минируют" в Екатеринбурге

Москва. 17 января. INTERFAX.RU -Сообщения о минировании поступили в школы Екатеринбурга утром в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня утром в две школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. В школах (...) произведена эвакуация учащихся и сотрудников", - говорится в сообщении.

В горадминистрации уточняют, что специалисты правоохранительных органов уже проверили здания.

"Взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена, дети возвращаются за парты", - сообщают в мэрии, поясняя, что в остальных школах города провели профилактические мероприятия в рамках инструкций министерства общественной безопасности Свердловской области.

Ранее в понедельник сообщения о минированиях получили в школах Южно-Сахалинска, но там школьники находятся на дистанционном обучении из-за сильных снегопадов.

Волна "минирований" прокатилась на прошлой неделе в среду по Екатеринбургу. Она затронула высшие и средние учебные заведения города, а также лицеи, гимназии и школы.

В департаменте информполитики региона сообщали, что областное министерство образования и молодежной политики дало школам указания по безопасной эвакуации. Школам было рекомендовано отправить детей домой. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям было разрешено остаться дома.

Екатеринбург

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