В Новосибирске возбуждено уголовное дело о пожаре на нелегальной АЗС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Воскресный пожар в Новосибирске произошел на нелегальной автозаправке на Красноармейской улице, сообщили в СК. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

В частном домовладении горел металлический гараж, где хранились цистерны с бензином. По версии следствия, этот бензин незаконно продавали. Следствие считает, что возгорание произошло из-за нарушения требований безопасности.

При пожаре ожоги получил подросток, он лечится дома.

Ранее сообщалось, что обгорел находившийся рядом с гаражом легковой автомобиль, а также пластиковый сайдинг жилого дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Его тушили 50 человек, тушение осложняло то, что бензин разлился.