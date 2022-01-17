Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый метод ранней диагностики рака, первая в мире пересадка свиного сердца живому человеку, а также самки афалин, получающие удовольствие благодаря развитому клитору

Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Медики продвинулись еще дальше в трансплантации свиных органов и пересадили сердце свиньи мужчине с тяжелой аритмией. Первые итоги операции оказались очень оптимистичными: спустя три дня после пересадки сердце хорошо функционировало. Участие в экспериментальной операции для мужчины было последним шансом на жизнь. Его признали непригодным для получения донорского органа от человека, но причины этого неизвестны. Пациент сейчас принимает препараты, чтобы предотвратить отторжение сердца. Всего специалисты подредактировали у животного десять генов, чтобы уменьшить иммуногенность органа.

- Археологи обнаружили на Монгольском Алтае мумию ребенка, который умер в возрасте трех–шести лет почти две тысячи лет назад. Отличную сохранность этих останков обеспечила герметичность гробницы и сухой климат. Гардероб этого малыша изготовили из китайского шелка. Примечательно, что никаких других статусных товаров в этом погребении ученые не нашли.

- Зоологи изучили клиторы самок афалин. С анатомической точки зрения этот половой орган оказался похож на человеческий. Выяснилось, что дельфиньи клиторы хорошо развиты, могут наливаться кровью и набухать при возбуждении, а на их поверхности расположены многочисленные нервные окончания. Ученые пришли к выводу, что самки дельфинов, скорее всего, испытывают приятные ощущения, когда совокупляются, вступают в гомосексуальные контакты и мастурбируют.

- Ученые из Оксфорда научились быстро диагностировать любой рак на ранней стадии, когда у пациентов нет никаких специфичных симптомов и они жалуются только на усталость и потерю веса. В этой тест-системе используется спектроскопия ядерного магнитного резонанса, которая измеряет концентрацию 70 метаболитов. По такому набору параметров, рассчитанному для каждого пациента, можно определить, есть ли у человека злокачественная опухоль или нет вне зависимости от ее вида. Исследователи протестировали разработку на 294 пациентах с жалобами на усталость и потерю веса. Чувствительность метода оказалась 94 процента.

- Биологи из Стэнфорда установили новый рекорд по скорости секвенирования человеческого генома – 5 часов и 2 минуты. Новая техника позволила быстрее поставить диагноз, исключить негенетические заболевания и выбрать тактику лечения. Разработанный способ секвенирования применили для анализа ДНК 12 пациентов. В одном из случаев врачи быстро установили, что заболевание сердца 13-летнего мальчика было генетическим, а значит ему показана пересадка. Второму пациенту с припадками диагностировали редкий генетический синдром, исключив тем самым другие причины судорог.

- Зимой жизнь животных продолжает бить ключом, разве что это становится не так заметно людям. Но глаз можно натренировать – сайт N+1 рассказал обо всех, за кем можно понаблюдать рядом со своим домом или в ближайшем парке.