Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Cерийный беспилотный трактор John Deere, новые селфи орбитального зонда "Тяньвэнь-1", а также кошки, облюбовавшие спутниковую тарелку Starlink

Беспилотный трактор John Deere Фото: John Deere

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Канадец по имени Аарон Тейлор обнаружил, что пять кошек с его двора с удовольствием греются на спутниковой тарелке Starlink во время 25-градусного мороза. Скорость интернет-соединения из-за них заметно упала. Мужчина собирался менять крышу дома и временно поставил терминал прямо на земле. Животные легко забрались на поверхность спутниковой тарелки и оценили новую технологию.

- Турецкие археологи обнаружили бронзовый военный диплом римского времени. Награду выдали ветерану, отслужившему 20 лет в Сирии, во II веке нашей эры – во времена правления императора Адриана. Документ подтверждает почетную отставку и ряд привилегий. Так, солдат Кальцилий Антик получил римское гражданство и право на вступление в брак.

- Компания John Deere представила серийный беспилотный трактор, который можно запустить со смартфона и уйти с поля. Отслеживать его работу можно также с мобильного устройства. Беспилотник построен на базе John Deere 8R. Трактор оснащен GPS-модулем и шестью стереокамерами для панорамного обзора и распознавания препятствий. Компания планирует начать продажи серийной версии трактора уже в 2022 году, цена пока не известна.

- Команда первой китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1" опубликовала новые селфи орбитального зонда, полученные отделяемой камерой. На этот раз в роли фона выступил не космос, а сам Марс. На двух селфи запечатлены корпус зонда, укрытый золотой теплоизоляцией, серебристая антенна, солнечные батареи, а также северная полярная область планеты.

- Сто лет назад один из вождей индейского племени квакиютль решил отметить свою женитьбу. Следующие шесть дней он раздавал подарки своим 300 гостям. В этой статье N+1 рассказал, какой расчет стоял за невероятной щедростью индейцев.

- Давным-давно нашу планету похитила зима. Долго Земля была в снежном плену – несколько миллионов лет! Но на выручку ей пришли молодцы-удальцы вулканы. История о "Земле-снежке" – из уст гляциолога Алексея Екайкина.

- Ученых иногда тянет к кулинарным экспериментам, но идут они не на кухню, а в лабораторию. Сайт N+1 cделал подборку результатов таких кулинарных изысканий: от дифракционного шоколада до генетически охмеленного эля.