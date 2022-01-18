Замглавы Европейской внешнеполитической службы прибыл в Москву

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мора сообщил в твиттере, что прибыл в Москву для обсуждения аспектов двусторонних отношений России и ЕС, а также вопросов безопасности в Европе.

"В повестке будут двусторонние отношения ЕС и России, вопросы внешней политики и архитектура европейской безопасности", - написал он.

По его словам, основой позиции Евросоюза будут принципы, подтвержденные главами МИД стран ЕС на прошлой неделе.

Также 18 января в Москву прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок для переговорах о ситуации на границе с Украиной и о безопасности в Европе.