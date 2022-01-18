МВД РФ сообщило о росте на 27% за год числа преступлений экстремистской направленности

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали рост числа преступлений экстремистской направленности и снижение количества террористических деяний на территории страны в 2021 году.

"В январе-декабре 2021 года зарегистрировано 2136 преступлений террористического характера (-8,8%) и 1057 преступлений экстремистской направленности (+26,9%)", - свидетельствуют данные о состоянии преступности за январь-декабрь 2021 года, опубликованные министерством.

Согласно статистическим данным, в прошлом году на 5,2% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; их число превысило 23 тысячи. Также на 13,3% уменьшилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всего таких преступлений было зафиксировано 779.

По данным ведомства, в 2021 году с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств было совершено 4,7 тыс. преступлений.

Между тем в МВД зарегистрировали небольшой рост преступлений, совершенных иностранцами - 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Почти 80% фигурантов таких преступлений являются гражданами государств-участников СНГ (28,5 тыс.).

При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено на 0,1% меньше преступлений (16 тыс.).

Ранее сообщалось, что в МВД РФ констатировали снижение на 1,9% количества зарегистрированных преступлений в 2021 по сравнению с 2020 годом.