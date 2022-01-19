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ФСБ задержала группу фальшивомонетчиков в Дагестане

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ФСБ провела спецоперацию против фальшимонетчиков в Дагестане, изъяты поддельные денежные знаки на сумму 12 млн рублей, ликвидирована подпольная типография, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, участники межрегиональной преступной группы, раскрытой в Дагестане, изготавливали и сбывали фальшивые деньги, на 90-95% дублирующие настоящие банкноты.

По информации спецслужбы, купюры номиналом в 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись в нескольких субъектах РФ.

"По местам жительства и нежилым помещениям, используемых членами ОПГ в Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей", - сказали в ФСБ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что в рамках уголовного дела задержаны пять жителей Дагестана.

Следователем управления МВД по Дагестану возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемые арестованы, добавила Волк.

Дагестан ФСБ МВД Ирина Волк

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