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ФАС возбудила дело о "дорожном картеле" в двух регионах на 14,5 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картельном сговоре на сумму более 14,5 млрд рублей на торгах по строительству и содержанию автодорог при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приморском и Хабаровском краях, говорится в сообщении антимонопольного регулятора.

В результате взаимодействия с УФСБ по Приморскому краю ФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС-Роуд", заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции" (картель на торгах).

ФАС подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях.

"По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14,514 млрд рублей. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - уточняется в сообщении.

Согласно п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции", признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, продающими или приобретающими товары на одном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Помимо этого, п.1 ч.1 ст.17 закона "О защите конкуренции" гласит, что при проведении торгов, запросе котировок цен на товары, запросе предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

ФАС Приморский край Хабаровский край ФСБ

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