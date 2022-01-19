Прокуроры проверят детский садик после публикаций о черной каше

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прокуроры проведут проверку после публикаций о том, что в детском садике в Верхней Пышме детям стало плохо после того, как им 12 января дали перловую кашу черного цвета. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Об инциденте, в частности, сообщил паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте". По словам родителей, в каше, которую дали детям, были черные вкрапления.

По предварительным данным прокуратуры, одну из групп сада пришлось закрыть на карантин, поскольку многим детям стало плохо.

В проверке примут участие сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора. Прокуроры же оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при готовке пищи в этом саду и изучат документы о продуктах и условия их хранения.