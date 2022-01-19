Суд в Петербурге запретил ролик о бизнесе автоугонщиков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Петербурге Петроградский суд по административному иску прокурора запретил распространение ролика с YouTube-канала "Ток" о бизнесе автоугонщиков, сообщила пресс-служба городских судов.

Прокурор указал, что видео пропагандирует криминальный образ жизни и аморальное поведение, ориентировано на "внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира", а также вовлекает "несовершеннолетних и молодежь в совершение правонарушений".

Ролик "Теневой бизнес автоугонщиков. Как воруют ваши машины" был выложен на этом канале в начале июля 2021 года в открытом доступе. Он набрал 1 822 858 просмотров.

В пресс-службе отметили, что установить владельца канала не удалось. Он публикует документально-публицистические фильмы. У канала 687 тысяч подписчиков.