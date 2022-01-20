Готова инфраструктура для боевого дежурства шахтных "Авангардов" и "Ярсов" под Калугой и Оренбургом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инфраструктурное обеспечение группировки Сил и средств ядерного сдерживания в 2021 году выполнено полностью, в частности, подготовлено всё необходимое для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" в районе Калуги и Оренбурга, сообщил в четверг замминистра РФ Тимур Иванов.

"Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство четырёх шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" в Калужской и Оренбургской областях", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции.