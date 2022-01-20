В РФ надеются через 5 лет выпускать более 100 гражданских самолетов в год

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство рассчитывает, что через пять лет отечественная промышленность будет строить более 100 гражданских самолетов в год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы утвердили программу государственного заказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. (...) документ предусматривает поставку 583 современных самолетов, в том числе для региональных перевозок. На их строительство в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании по проблематике развития гражданского самолетостроения в четверг.

По его словам, госкорпорации, авиаперевозчики будут расширять авиапарк за счет как собственных, так и заемных средств, в том числе, привлекать для этого средства Фонда национального благосостояния. "В течение трех лет они смогут получить из Фонда до 279 млрд рублей. Эти ресурсы будут выделяться по льготной ставке 1,5 процента годовых на срок до 20 лет. Госзаказ обеспечит ритмичную загрузку предприятий в условиях нестабильного рынка, высокой волатильности на уровне не менее 50 процентов, поможет значительно снизить расходы на производство за счет роста объемов производства. Мы рассчитываем, что темпы строительства гражданских воздушных судов через пять лет превысят 100 единиц техники в год", - сказал Мишустин.

По его словам, это позволит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) увеличить долю высокотехнологичной продукции до 50% к 2030 году.

"Важно, чтобы российские самолеты были и надежными, и конкурентноспособными. (...) Необходимое финансирование выделяется: в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено более 122 млрд рублей. И, соответственно, отдельно на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ) запланировано где-то около 112 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Цель, уточнил он - увеличить долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков страны "как минимум до 30 процентов за следующие девять лет".

"Важно, что перспективные российские разработки обладают очень хорошим потенциалом. (...) И мы, конечно, ожидаем, в том числе, и выхода на мировой рынок", - сказал Мишустин.

Он добавил, что в ближайшее время будет выделено дополнительно около двух миллиардов рублей на реализацию двух значимых проектов: нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и регионального лайнера Ил-114-300.

"Очень важно сохранить статус России как мировой авиационной державы. Современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность всех регионов нашей большой страны. Кроме того, авиастроительная отрасль - это наукоемкое производство с достаточно высокой добавленной стоимостью. Она формирует точки роста, стимулирует развитие смежных отраслей, помогает создавать в регионах тысячи новых рабочих мест", - сказал глава правительства.