Глава "Газпрома" Миллер стал Героем Труда России

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер стал Героем Труда Российской Федерации. Президентский указ о присвоении ему этого звания опубликован на официальном портале правовой информации.

Миллер награжден "за особые трудовые услуги перед государством и народом", говорится в указе.

Алексею Миллеру 31 января исполнится 60 лет. Он экономист по образованию. Правление "Газпрома" он возглавляет с 2001 года, а с 2002 года является заместителем председателя совета директоров концерна.

Он уже является кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, ордена Александра Невского и других российских и зарубежных наград.