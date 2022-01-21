Бизнес-омбудсмен Приамурья заявил об уходе с поста из-за разногласий с властями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов заявил о решении после представления итогового отчета покинуть должность из-за разногласий с властями.

"Губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов предложил мне подумать над этим вопросом. Признаюсь, я не сразу пришел к этому решению. Первоначальная реакция была такая, что не очень было понятно, в чем причина этого. Но у нас состоялся разговор, мы обсудили подходы к моей деятельности, и через некоторое время я принял решение уйти с должности", - заявил Белобородов на своем YouTube-канале.

Одной из причин бизнес-омбудсмен назвал долгий период попыток восстановить деятельность индустрии детских развлечений в регионе. Работа детских игровых центров и игровых комнат из-за карантинных мер была приостановлена на несколько месяцев. Сфера детских развлечений получила разрешение на возобновление работы только с 14 января.

"Эта отрасль приняла на себя, пожалуй, роль "жертвы". На мой взгляд, были даны неверные оценки и прогнозы Роспотребнадзором. К сожалению, мы до сих пор не знаем точных цифр, которые доказывали бы, что эта отрасли реально способствовала распространению заболевания (COVID-19 - ИФ), а ее приостановка способствовала ограничению распространения", - сказал омбудсмен.

Белобородов также отметил, что при различных подходах к задачам уполномоченного работа не может выполняться полностью эффективно.

"Не хватало открытости со стороны должностных лиц, с которыми я общался по вопросам, связанным с защитой прав предпринимателей и их законных интересов. К сожалению, предприниматели узнавали о принятых решениях, которые влияют на их бизнес, в частности, в связи с ограничениями и запретами из-за пандемии, зачастую несвоевременно либо не в полном объеме", - отметил Белобородов.

По его словам, закон о повышении ставки налога на имущество организаций на 30% (с 1% до 1,3%) был принят законодательным собранием без обсуждения с бизнес-сообществом. Ставки налога на имущество, как отметил Белобородов, должны рассматриваться как инструмент стимулирования развития экономики. По мнению омбудсмена, высокие ставки помогают пополнить бюджет, но создают ощутимую налоговую нагрузку на представителей бизнеса.

"Они, конечно же, переведут это (повышение ставки - ИФ) в цены на свою продукцию, услуги, работы, и конечный потребитель почувствует это в виде повышения цен", - заметил омбудсмен, уточнив, что прирост налоговых доходов от малого и среднего предпринимательства в прошлом году составил не менее 800 млн рублей (плюс 20% к объемам 2020 года).

Бизнес-омбудсмен намерен завершить работу на посту в феврале после подготовки отчетного доклада уполномоченного за 2021 год.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Белобородов заявил, что сокращение сектора малого и среднего бизнеса в регионе из-за карантинных ограничений может ускориться с учетом повышения ставки налога на имущество. За три года число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц малого и среднего бизнеса в регионе сократилось с чуть более чем 27 тыс. до 25,8 тыс., то есть более чем на 1,2 тыс.