В правительстве оценили восстановление турбизнеса в России в 87%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Туристическая отрасль России восстановилась на 87% к доковидным уровням, заявил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершило 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки", - отметил чиновник.

Он напомнил, что в 2021 году в рамках поддержки была запущена программа чартерных рейсов по России, по которой россияне смогли покупать туры "по десяти популярным направлениям в 1,5 - 2,5 раза дешевле".

"На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 млн рублей. Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 млн человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы", - добавил он.

Вице-премьер выразил надежду, что благодаря мерам поддержки, в 2022 году турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели.

Он также привел данные Ростуризма о путешествиях россиян на новогодние каникулы.

"Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 млн", - заявил Чернышенко.

По его словам, наиболее востребованными видами туризма стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. На горнолыжных курортах отдохнули более 2 млн человек, это на 26% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали Черноморское побережье Кубани и Крыма, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также экскурсионные маршруты Татарстана, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.