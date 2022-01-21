Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Аравийском море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов", - сообщили российские военные.

В ведомстве заявили, что от российской стороны в нем принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома".

"В ходе практических действий корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими Военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море", - сообщили военные.

Согласно сообщению, учение уже завершено, в финальной части маневров совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна.

"После завершения учения корабли Тихоокеанского флота продолжат переход по плану дальнего похода", - сообщили в Минобороны РФ, добавив, что запланирован переход в Средиземное море, где корабли совместно с силами Северного и Балтийского флотов примут участие в учении межфлотской группировки ВМФ.