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Число госпитализаций с COVID в Петербурге приблизилось к 500 в сутки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге госпитализированы 479 пациентов с коронавирусом, сообщается в пятницу в эпидемиологической справке пресс-службы администрации губернатора.

Третий день число госпитализаций в Петербурге превышает 400 случаев в день. Во время четвертой волны пик госпитализаций пришелся на 21 октября. Тогда сообщалось о 587 новых пациентах больниц. При этом на пике третьей волны в июле госпитализировали более 1 тыс. человек с коронавирусом за сутки.

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Общее число пациентов в ковидных стационарах за последние сутки увеличилось на 110 человек, до 5 643 человек. При этом число выписок остается высоким. За последние сутки больницы покинули 427 человек.

Доля свободных коек составляет 29%. В Петербурге предусмотрено 8 002 койки в 18 ковидных стационарах (15 городских и трех федеральных). В среду вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что необходимо поддерживать свободный коечный фонд на уровне не менее 20%.

Общее число заболевших COVID-19 и пневмониями (в стационарах и на амбулаторном лечении) сейчас составляет 42 432 человека. Дома лечатся 36 789 человек.

За последние сутки был в России и Петербурге были достигнуты рекорды по заболеваемости COVID-19. В стране зафиксировано 49 513 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 38 850 (за день рост составил 27%). Прежний рекорд был зафиксирован 6 ноября 2021 года - 41 335 случаев за сутки.

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В Петербурге за последние сутки коронавирусом заболели 5 922 человека. Прежний рекорд заболеваемости в городе был зафиксирован накануне - 4 753 новых случая COVID-19. За день рост на 25%. При этом за неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла в 2,2 раза. В прошлую пятницу, 14 января, сообщалось о 2 708 новых случаях.

Смертность от COVID-19 в Петербурге сократилась за последние сутки до 45 летальных случаев. В предыдущие дни от коронавируса умирали от 60 человек в сутки. Максимальная смертность за все время пандемии в городе была зафиксирована 29 июня 2021 года. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек.

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