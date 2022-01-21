Россияне в ходе опроса высказали свое мнение об антиковидных мерах властей РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (60%) полагают, что российские власти принимают достаточные и даже избыточные меры для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что 44% сограждан оценивают принимаемые властями меры как достаточные, каждый шестой (16%) считает эти меры избыточными.

В свою очередь, каждый третий (34%) считает антикоронавирусные меры недостаточными, отмечают социологи. Что касается оценок эффективности принимаемых мер, то 62% россиян уверены в том, что меры эффективны, обратного мнения придерживаются 34% сограждан, отмечают во ВЦИОМ.

Согласно опросу, 42% россиян не ощутили какого-либо влияния антикоронавирусных ограничений на свою жизнь и планы, 39% сограждан отмечают лишь незначительное влияние, о значительном влиянии говорят 18% респондентов.

Всероссийский репрезентативный опрос был проведен 19 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.