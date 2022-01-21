В Минфине РФ заявили, что задним числом корректировать топливный демпфер не будут

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Задним числом корректировки топливного демпфера не будет, так как это чревато выпадающими доходами бюджета, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в Челябинске в пятницу.

"Мы сейчас вместе с Минэнерго прорабатываем окончательно параметры корректировки демпфера. Задним числом корректировки демпфера не будет, потому что будут выпадающие доходы в бюджет. Мы это будем делать на будущее. Основная наша цель - эти системные решения, которые в долгосрочной перспективе в большей степени обеспечат защиту потребителя. То есть предотвратит возможность какого-либо роста цен свыше инфляции. Сейчас по уровню компенсации (выпадающих доходов - ИФ) скорее всего это будет 50/50. 50% через НДПИ, 50% - через ФНБ", - сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о корректировке топливного демпфера.

"В этом году индикативная цена была снижена на 1800 руб. и планировалось, что она восстановится на эту сумму с 1 января 2022 года. Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться. В следующем году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3% - ниже инфляции. В итоге индикативный уровень, от которого будут выплачиваться демпферные компенсации, будет ниже. К тому же будет повышен уровень компенсации с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин (остальное нефтяные компании берут на себя). Мы считаем, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице", - говорил Новак.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

В предыдущие годы в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снижалась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка, в числе которого стабильно была корректировка параметров топливного демпфера. Последняя такая корректировка датирована весной 2021 года.