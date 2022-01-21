"Яблоко" отложило реформу партии из-за "омикрона"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Яблоко" из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве отложило съезд, на котором планировалось изменение партии ради ее реформы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Партсъезд намечался на 29 января. Теперь ожидается, что его проведут во второй половине февраля или в начале марта, когда заболеваемость в столице пойдет на спад.

"Мы заинтересованы в том, чтобы съезд прошел как можно быстрее, поскольку на нем планируется принять ряд важных поправок в устав, без которых сложно полноценно реформировать партию. Однако абсолютным приоритетом для нас являются жизнь и здоровье членов партии, мы не можем рисковать ими", - сказал через пресс-службу председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

"Яблоко" задумало реформу партии, чтобы превратить ее в идейную кадровую структуру.