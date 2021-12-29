Исключенные из партии "Яблоко" решили создать одноименное общественное движение

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Исключенные из политической партии "Яблоко" члены намерены создать одноименное общественное движение, сообщила бывший член партии, депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

"Мы решили создать общественное движение. Его цель - возрождение партии "Яблоко" на основе ее изначальных демократических, либеральных и правозащитных принципов", - говорится в сообщении Бесединой, опубликованном на ее сайте в среду.

По ее словам, во вторник решением бюро "Яблока" из партии исключили много активных членов партии, в том числе муниципальных депутатов Елену Русакову, Григория Толкачева и Максима Гонгальского. "Формальным предлогом стало подписание открытых писем и поддержка Анастасии Брюхановой на выборах против Марины Литвинович, действительной причиной - стремление удержать власть в партии любой ценой", - утверждает Беседина.

Она отмечает, что в партии "Яблоко" произошел раскол.

Беседина сообщила, что в новой общественной организации смогут состоять действующие и бывшие члены партии. "В ближайшее время соберём оргкомитет и организуем собрания, в том числе в регионах. Я буду предлагать себя на пост председателя", - заявила она.

В среду в официальном телеграм-канале партии сообщалось, что из "Яблока" исключены члены партии, поддержавшие на выборах ее конкурентов. "Федеральное Бюро "Яблока" на своем заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав", - говорится в сообщении партии.

Указывается, что причиной для исключения стали: выдвижение своих кандидатур на выборах Мосгордумы против кандидатов, выдвинутых "Яблоком"; поддержка на выборах Госдумы и Мосгордумы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока"; а также подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие Яблоко" и наносящие ей политический ущерб во время избирательной кампании.

"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", - отметили в партии.