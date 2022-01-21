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Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Фото: Andrew Brookes/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию собственной рекомбинантной субъединичной вакцины против коронавируса "Конвасэл" в Минздрав РФ, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Заявка на регистрацию препарата подана в пятницу, отмечается в записи.

31 декабря глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина против коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована уже в первом квартале 2022 года. Документы на регистрацию планировалось подать до конца года.

Вакцина для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 "Конвасэл" разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Вакцина является препаратом нового поколения, которая нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

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ФМБА Конвасэл коронавирус

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