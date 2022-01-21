Что произошло за день: пятница, 21 января

Переговоры Лаврова и Блинкена, антирекорд по числу случаев COVID в России и хищение в МХАТ им. Горького

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Встреча продлилась полтора часа вместо ожидавшихся двух. Лавров заявил, что получил первую реакцию США на предложения по безопасности, и отметил, что американская сторона поняла необходимость сосредоточиться на них, а не на теме Украины. Блинкен подчеркнул, что услышал от Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, но продолжение переговоров возможно только при деэскалации ситуации. Он также заявил, что США не будут вести переговоры с РФ о принципе "открытых дверей" НАТО.

- В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19. Заражение диагностировано у 49 513 человек, из них в Москве - 15 987 случаев, и это максимум за все время пандемии.

- Военным пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января этого года.

- Суд в Москве арестовал замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева по делу о мошенничестве. В материалах речь идет о периоде с 2016 по 2018 год, когда Токарев был первым заместителем генерального директора компании "СпецТрансСтрой". Ущерб оценивается более чем в 523 млн руб.

- Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре. Владимир Кехман сообщил, что пропажу средств обнаружили при инвентаризации, бухгалтера уволили.

- Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков. Они должны выплатить штраф в размере 3 млн 349 тыс. 500 руб., в противном случае им грозит тюрьма. Один из подсудимых экологов сообщал, что лишь подбирал мертвых особей жуков, но сам их не ловил.

- Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл". Сообщается, что препарат создан на основе рекомбинантного белка N коронавируса и нацелен на формирование клеточного иммунитета.

- Трем участницам фотосессии у мечети в Москве предъявили обвинение. Женщины остались под подпиской о невыезде в рамках дела об оскорблении чувств верующих.

- "Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%. Накануне в стране был введен режим чрезвычайного положения, в результате был выплачен аванс "Газпрому" за январь. Последний грозил прекратить поставки при отсутствии полной оплаты.