Смольный предупредил петербуржцев о вероятных новых ковид-ограничениях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Петербург приблизился к решению о дальнейшем ужесточении противоэпидемических мер из-за роста заболеваемости COVID-19, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Олег Эргашев.

По его словам, за последние три дня произошел колоссальный рост заболеваемости, его "можно назвать взрывным вертикальным".

Если раньше заболеваемость коронавирусной инфекцией росла на 108% в неделю, сейчас она растет на 147%, хотя темпы роста госпитализации снижаются - с роста на 4% до роста на 2%, отметил чиновник. В городе доминирует "омикрон".

"Новый штамм вируса имеет свои колоссальные особенности. Он будет поражать в больших количествах. Если раньше мы говорили, что один человек заражает от семи до десяти человек, то в новых условиях - это будет исчисляться десятками, а может доходить до сотни человек", - отметил Эргашев.

Говоря о вероятном ужесточении ограничений, он предложил подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации и о поддержании свободного коечного фонда на уровне не ниже 20%.

Вице-губернатор напомнил, что решения о новых ограничениях принимаются на основе шкалы уровня риска, подготовленной Минздравом. Сейчас, по его словам, Петербург находится на уровне, когда требуется отмена массовых мероприятий, снижение объемов плановой медицинской помощи и перепрофилирование медицинских организаций на прием инфекционных больных.

"Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тысяч коек, тем самым довести коечный фонд до 13 тысяч: в первую очередь - 450 детских коек и около 5 тысяч взрослых", - сказал Эргашев.

Он отметил, что планируется привлекать федеральные медицинские учреждения и увеличивать коечную мощность тех, кто уже работает с COVID-19. Для примера Эргашев привел Педиатрический медицинский университет, где открыто всего 15 коек. "Для нас пока достаточно, с учетом того, что у нас работает Больница имени Филатова по инфекционной детской патологии. И при необходимости мы в разы увеличим там количество коек для инфекционных больных", - сказал вице-губернатор.

Также власти планируют задействовать мощности Медицинского университета имени академика Павлова (Первый мед), Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, Военно-медицинской академии (ВМА), Северо-западного научно-клинического центра имени Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Сейчас в Петербурге развернуто 8002 койки для ковидных пациентов, свободны 2 430 мест(30%) для взрослых. Из 377 детских коек свободны 72 (19%), сообщил Эргашев.

Дополнительно 300 коек может предоставить центра имени Алмазова, сообщил директор учреждения Евгений Шляхто, но предупредил, что ждет дефицита мест.

"Если у нас будет 100 тысяч заболевших в день, и, соответственно, колоссальный процент госпитализаций, нам не хватит никакого коечного фонда. Поэтому давайте вместе сделаем так, чтобы не просто уменьшить количество заболевших, а уменьшить количество тяжелых больных, которые нуждаются в госпитализации. (...) Посмотрите, сегодня чемпион мира кто у нас? США! 1,35 млн заболевших (за одни сутки в начале недели - ИФ). Какого коечного фонда хватит, если они все будут тяжело болеть? (...) Нужно сделать так, чтобы уровень вакцинации и уровень защищенности населения был такой, чтобы объем коечного фонда, который есть, был достаточным", - сказал Шлято.

Эргашев отметил, что, по данным Минздрава, среди тех, кто привился число заболевших в тяжелой форме в 22 раза меньше, чем у непривитых, в смертность среди вакцинированных - меньше в 66 раз.

По данным властей, в Петербурге первую дозу получили 3,014 млн человек (85% от взрослого населения), полностью привились 2,819 человек (80%). Коллективный иммунитет в регионе Эргашев оценил в 88% по методике Роспотребнадзора и почти в 100% - по методике Минздрава.

За минувшие сутки в Петербурге был госпитализирован 431 пациент с коронавирусом, говорится в ежедневной справке пресс-службы администрации губернатора Александра Беглова. Во вторник сообщалось о 253 таких случаях. В предшествующие дни госпитализация постепенно снижалась.