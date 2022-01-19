Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

Смольный предупредил петербуржцев о вероятных новых ковид-ограничениях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Петербург приблизился к решению о дальнейшем ужесточении противоэпидемических мер из-за роста заболеваемости COVID-19, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Олег Эргашев.

По его словам, за последние три дня произошел колоссальный рост заболеваемости, его "можно назвать взрывным вертикальным".

Если раньше заболеваемость коронавирусной инфекцией росла на 108% в неделю, сейчас она растет на 147%, хотя темпы роста госпитализации снижаются - с роста на 4% до роста на 2%, отметил чиновник. В городе доминирует "омикрон".

"Новый штамм вируса имеет свои колоссальные особенности. Он будет поражать в больших количествах. Если раньше мы говорили, что один человек заражает от семи до десяти человек, то в новых условиях - это будет исчисляться десятками, а может доходить до сотни человек", - отметил Эргашев.

Говоря о вероятном ужесточении ограничений, он предложил подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации и о поддержании свободного коечного фонда на уровне не ниже 20%.

Вице-губернатор напомнил, что решения о новых ограничениях принимаются на основе шкалы уровня риска, подготовленной Минздравом. Сейчас, по его словам, Петербург находится на уровне, когда требуется отмена массовых мероприятий, снижение объемов плановой медицинской помощи и перепрофилирование медицинских организаций на прием инфекционных больных.

"Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тысяч коек, тем самым довести коечный фонд до 13 тысяч: в первую очередь - 450 детских коек и около 5 тысяч взрослых", - сказал Эргашев.

Он отметил, что планируется привлекать федеральные медицинские учреждения и увеличивать коечную мощность тех, кто уже работает с COVID-19. Для примера Эргашев привел Педиатрический медицинский университет, где открыто всего 15 коек. "Для нас пока достаточно, с учетом того, что у нас работает Больница имени Филатова по инфекционной детской патологии. И при необходимости мы в разы увеличим там количество коек для инфекционных больных", - сказал вице-губернатор.

Также власти планируют задействовать мощности Медицинского университета имени академика Павлова (Первый мед), Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, Военно-медицинской академии (ВМА), Северо-западного научно-клинического центра имени Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Сейчас в Петербурге развернуто 8002 койки для ковидных пациентов, свободны 2 430 мест(30%) для взрослых. Из 377 детских коек свободны 72 (19%), сообщил Эргашев.

Дополнительно 300 коек может предоставить центра имени Алмазова, сообщил директор учреждения Евгений Шляхто, но предупредил, что ждет дефицита мест.

"Если у нас будет 100 тысяч заболевших в день, и, соответственно, колоссальный процент госпитализаций, нам не хватит никакого коечного фонда. Поэтому давайте вместе сделаем так, чтобы не просто уменьшить количество заболевших, а уменьшить количество тяжелых больных, которые нуждаются в госпитализации. (...) Посмотрите, сегодня чемпион мира кто у нас? США! 1,35 млн заболевших (за одни сутки в начале недели - ИФ). Какого коечного фонда хватит, если они все будут тяжело болеть? (...) Нужно сделать так, чтобы уровень вакцинации и уровень защищенности населения был такой, чтобы объем коечного фонда, который есть, был достаточным", - сказал Шлято.

Эргашев отметил, что, по данным Минздрава, среди тех, кто привился число заболевших в тяжелой форме в 22 раза меньше, чем у непривитых, в смертность среди вакцинированных - меньше в 66 раз.

По данным властей, в Петербурге первую дозу получили 3,014 млн человек (85% от взрослого населения), полностью привились 2,819 человек (80%). Коллективный иммунитет в регионе Эргашев оценил в 88% по методике Роспотребнадзора и почти в 100% - по методике Минздрава.

За минувшие сутки в Петербурге был госпитализирован 431 пациент с коронавирусом, говорится в ежедневной справке пресс-службы администрации губернатора Александра Беглова. Во вторник сообщалось о 253 таких случаях. В предшествующие дни госпитализация постепенно снижалась.

Хроника коронавируса. Январь.

15
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии
Петербург Олег Эргашев коронавирус Евгений Шляхто

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суд в Пензе отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Суд в Пензе отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"

Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"

В офисе политика Геннадия Гудкова начался обыск

В офисе политика Геннадия Гудкова начался обыск

Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение

МИД РФ объявил, что Поклонская не станет послом в Кабо-Верде

МИД РФ объявил, что Поклонская не станет послом в Кабо-Верде
Пандемия коронавируса

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки
Массовые протесты в Казахстане

Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Что случилось этой ночью: среда, 19 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });