В МИД РФ обвинили Запад в использовании Украины для проведения своих интересов в регионе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Западные государства используют Украину в качестве инструмента воздействия на Россию и проведения своих интересов в регионе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы", - сказала Захарова в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

При этом она отметила, что нет "фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения".

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что сейчас Россия ждет от западных партнеров письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности и проявляет "абсолютную кооперабельность".

"Мы передали письменные предложения (по гарантиям безопасности - ИФ) нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях. (...) Сейчас мы хотим только одного - чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили", - подчеркнула Захарова в беседе с изданием.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.