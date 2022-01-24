РПЦ ужесточила ковид-ограничения в храмах Москвы

Москвичей РПЦ призвала идти помогать врачам в "красных зонах"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В связи с рекордной заболеваемостью COVID-19 в Москве и распространением "омикрона" РПЦ ввела в столичных храмах дополнительные ограничения.

"До стабилизации эпидемической обстановки воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов; по усмотрению настоятелей перевести в онлайн-режим воскресные школы, действующие в небольших и плохо проветриваемых помещениях", - говорится в циркулярном письме первого викария патриарха по Москве митрополита Дионисия. Письмо опубликовано на сайте Московской патриархии.

В храмах и монастырях рекомендуется усилить контроль за масочным режимом, проведением термометрии и дезинфекции.

Митрополит также призвал отложить очные мероприятия с участием большого числа людей до стабилизации эпидемической обстановки.

Кроме того, синодальный отдел по благотворительности и православная служба помощи "Милосердие" объявили новый набор на курсы больничных добровольцев для помощи пациентам "красных зон" ковид-больниц в Москве. Глава отдела епископ Пантелеимон призвал москвичей помочь медикам.

"Когда мы объявили первый призыв о помощи, на него откликнулось больше тысячи людей, но сейчас в "красные зоны" ходит около 300 человек, а потребность в таких помощниках гораздо больше. Идет подъем заболеваемости из-за нового штамма "омикрон". Врачи и медсестры отделений, в которые ходят наши добровольцы, высоко оценили их помощь, но сейчас помощников не хватает. Я прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время", - сказал он.

Добровольцы православной службы помощи "Милосердие" посещают "красные зоны" с июля 2021 года. Они помогают кормить больных, ухаживать за ними, разговаривают и поддерживают их. Все волонтеры проходят специальные курсы, организованные комиссией по больничному служению при епархиальном совете Москвы на базе учебного центра церковной больницы Святителя Алексия при поддержке городских Депздрава и Департамента социальной защиты. Курс состоит из двух трехчасовых занятий.