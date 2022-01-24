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Хозяйку отеля застрелили в Сочи

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели местной жительницы и ее знакомого в одном из отелей в Лазаревском районе Сочи.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в понедельник, в отеле была убита 61-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 23 января 54-летний знакомый женщины проник на территорию частной гостиницы, принадлежащей ей. Встретив хозяйку отеля на втором этаже, он выстрелил в нее два раза из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После этого мужчина свел счеты с жизнью.

Сочи СКР Краснодарский край

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