Суд вынес приговор фигурантам дела о налете на банк с участием сотрудников ФСБ

Оглашение приговора по делу о хищении средств в Москве Фото: Владимир Ващенко/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к длительным срокам лишения свободы восьмерых фигурантов уголовного дела о налете на бизнесмена в столичном банке в 2019 году, передал корреспондент "Интерфакса".

Так, бывшего сотрудника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Артура Власова суд приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, бывшего помощника следователя транспортного Следственного комитета Дмитрия Казанцева - к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима, экс-сотрудники управления "А" (центра "Альфа") Центра специального назначения Роман Оболенский и Владимир Урусов получили по девять лет колонии строгого режима, экс-сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин приговорен к восьми годам колонии, экс-"альфовец" Хетаг Маргиев - к восьми годам шести месяцам лишения свободы, экс-сотрудник управления "К" СЭБ ФСБ Александр Карелин и экс-сотрудник управления "В" ("Вымпел") ЦСН ФСБ Дмитрий Капышкин - обоих к восьми годам лишения свободы.

Кроме того, суд назначил осужденным Чиквину и Казанцеву штрафы: Чиквину - в размере 300 тыс. руб., Казанцеву - в размере 400 тыс. руб. Подсудимых из числа бывших военнослужащих ФСБ суд также лишил званий. Также суд солидарно взыскал с осужденных 81, 529 млн руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим - бизнесменом Александром Юмарановым, учтя денежные средства, которые были у них изъяты на стадии следствия в размере более 15 млн руб.

Всем осужденным суд зачел в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом. При этом все они будут находиться в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Все фигуранты признаны виновными в разбое организованной группой в особо крупном размере с угрозой применения насилия к потерпевшему (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Дело о налете спецназовцев ФСБ на бизнесмена в банке

Согласно приговору, фигуранты и иные лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2019 году сформировали преступную группу для нападения на Юмаранова.

Нападение было спланировано под видом проведения оперативных мероприятий сотрудниками спецподразделений ФСБ России по пресечению деятельности Юмаранова, связанной с незаконной конвертацией денежных средств.

В результате нападения, произошедшего в помещении банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина на юго-западе Москвы, Юмаранову был нанесен ущерб на общую сумму 136,5 млн руб.

Уголовное дело получило резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники правоохранительных органов, в том числе спецподразделений ФСБ.

Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о намерении возместить ущерб.