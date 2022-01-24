Власти Петербурга объяснили сбой в сервисе вызова врача пиковой нагрузкой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Технический сбой в сервисе вызова врача на дом 122 в Петербурге случился из-за рекордной нагрузки, сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

"Сегодня утром служба 122 была максимально перегружена звонками с вызовами врача. Рекордная, пиковая нагрузка была с 8:00 до 10:00. Жители, которые почувствовали недомогание, звонили в начале рабочего дня (...) Это привело к кратковременным техническим сбоям в работе службы", - написал он в понедельник на своей странице в соцсети вконтакте.

Вице-губернатор отметил, что число операторов было увеличено. "В настоящее время мы увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи – время ожидания ответа сократилось", - сообщил он.

По словам Казарина, за последние три дня число обращений в службу 122 выросло в 2,5 раза.

"Обращаюсь к петербуржцам: если вы понимаете, что вам нездоровится – не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью – в любое время. Если вы звоните с мобильного телефона, вам поступит смс, когда поликлиника возьмет в работу вызов", - написал вице-губернатор.

В комитете по здравоохранению отметили, что сбой коснулся звонков с мобильных телефонов. "Не все смогли дозвониться в Службу с мобильных телефонов. Через другие каналы звонки проходили без ограничений", - проинформировало ведомство в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что большинство звонков в службу 122 приходится на вызов врача на дом. Практически все такие вызовы (90%) принимает голосовая помощница "Виктория". Одновременно она может принять 900 звонков. Пик обращений приходится на утро понедельника. Максимальное время ожидания – до 15 минут.

Информационная медицинская служба 122 заработала в апреле 2020 года как справочная по вопросам коронавируса, а позже начала принимать вызовы врача на дом, звонки для записи к специалистам и на вакцинацию.