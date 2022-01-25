Полиция ликвидировала нарколабораторию в Иркутске

Изъято более 11 кг синтетических наркотиков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутске при участии бойцов спецназа "Гром" задержали двух подозреваемых в производстве синтетических наркотиков, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным полиции, нарколаборатория была организована в боксе одного из гаражных кооперативов города.

"В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой более 11 кг и специальное оборудование", - говорится в сообщении.

Один из фигурантов - 30-летний местный житель - был задержан на месте. После был установлен его 30-летний подельник.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.