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Треть чиновников на Камчатке отправят на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Камчатском крае из-за ситуации с коронавирусной инфекцией 30% сотрудников органов власти с 27 января отправят на дистанционный режим работы, последовать этому примеру рекомендовано работодателям, режим ограничений продлен до 28 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

Об этом говорится в постановлении губернатора, которым вносятся изменения в ранее изданное постановление "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края".

"Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края с 27 января обеспечить перевод на дистанционный режим работы государственных гражданских служащих Камчатского края численностью не менее 30 процентов от их фактической численности", - цитирует пресс-служба документ.

По ее данным, последовать этому примеру рекомендовано почти всем работодателям в регионе, за исключением объектов жизнеобеспечения, жилищного и коммунального хозяйства.

Новым постановлением срок действия всех ограничительных мер на территории края продлён по 28 февраля 2022 года включительно. Пресс-служба напоминает, что председатель правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Как сообщалось, детская поликлиника №1 в Петропавловске-Камчатском, обслуживающая более 30 тыс. детей, приостановила с понедельника плановую медицинскую помощь в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, отменены плановые приёмы к врачам-педиатрам, узким специалистам.

В Камчатском крае действует масочный режим, система QR-кодов о вакцинации для доступа в предприятия общепита, учреждения культуры и спорта и органы госвласти.

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Камчатский край коронавирус COVID-19

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