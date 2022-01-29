Первые случаи "омикрона" выявили у десяти заболевших на Камчатке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На Камчатке выявлены первые случаи штамма "омикрон" у больных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства в субботу.

"На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "омикрон". До этого в крае был распространен только штамм "дельта", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек.