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Приставы "КАМАЗами" вывозят мусор из квартиры жителя Томска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Судебные приставы по решению суда принудительно освобождают от мусора квартиру жителя Томска, который проживает по улице Елизаровых 39/1, сообщает пресс-служба управления ФССП по Томской области во вторник.

"С иском в суд в интересах жителей многоквартирного дома обратилась управляющая компания. Один из жителей на протяжении нескольких лет захламлял квартиру вещами из мусорных контейнеров, чем создал неудобства для своих соседей", - говорится в пресс-релизе.

Суд обязал гражданина 1939 года рождения убрать мусор и провести в квартире дезинфекцию, но мужчина проигнорировал это решение, и приставы наложили на него исполнительный сбор в размере 5 тыс. рублей, а также несколько раз оштрафовали по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Но и это не побудило мужчину очистить свою квартиру.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время приставы своими силами вывозят мусор.

"К настоящему времени вывезли уже три "КАМАЗа" мусора. Это около половины от всего объема. Там сейчас работает две машины, предполагается, что всего будет вывезено до шести "КАМАЗов" мусора", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что ранее из этого дома приставы уже вывозили хлам по решению суда.

ФССП Томск

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