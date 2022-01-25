Структура "Ростеха" предложила Петербургу выкупить усадьбу Шуваловых

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") планирует до конца марта объявить конкурсные торги по продаже комплекса "Усадьбы графов Шуваловых" на севере Петербурга, сообщила пресс-секретарь "РТ-Капитала" Светлана Милорадова.

Компания оставляет в силе предложение администрации Петербурга выкупить или обменять комплекс. По словам Милорадовой, на переговорах в мае 2020 года городская администрация ответила отказом.

"Предложение к администрации и выставление на торги всего ансамбля не противоречат друг другу, потому что мы заинтересованы в том, чтобы администрация взяла под шефство ансамбль и оставалась заинтересованной в работе с Шуваловским парком", - сказала представитель "РТ-Капитала".

Если чиновники по-прежнему не захотят выкупить усадьбу, компания будет вынуждена ее продать, поскольку у АО "ВНИИТВЧ", на балансе которого находится комплекс, нет ресурсов, чтобы ее поддерживать в должном состоянии, АО находится в предбанкротном состоянии.

В имущественный комплекс Шуваловского парка входят расположенные там объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и культурного наследия федерального значения, в том числе усадьба Шуваловых, Большой дворец Воронцовых-Дашковых, Малый дворец, Конный двор, Дом садовника, Туфовая арка, а также еще 14 сооружений.

Если горадминистрация все же решит взять под контроль усадьбу, "РТ-Капитал" и "Ростех" обязуются привлечь профильных инвесторов, которые обеспечили бы сохранение исторического облика дворцово-паркового комплекса и развили его туристический потенциал, уточнила Милорадова.

Шуваловский парк расположен на землях Парголовской мызы, которые были подарены императрицей Елизаветой графу Петру Шувалову в 1746 году. Именно он начал преобразование лесных массивов в регулярный парк. Полностью организация парка была завершена в 1830-е годы, а уже к концу века парк стал популярным местом дачного отдыха. Здесь располагалось более 200 частных дач. Архитектурной доминантой парка является Дворец Воронцовых-Дашковых, последних частных владельцев этого земельного участка.