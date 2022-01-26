"Роскосмос" задумался о создании станций слежения на Кубе, в Мексике и других странах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает Мексику, Кубу, Эфиопию, Шпицберген и станцию Беллинсгаузен в Антарктиде в качестве мест размещения станций слежения системы предупреждения об опасных ситуациях на орбите, следует из данных портала госзакупок.

На портале опубликован госконтракт на "Модернизацию и развитие комплекса специализированных оптико-электронных средств для мониторинга околоземного космического пространства".

Как отмечается в тексте контракта, подрядчик - "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" - должен будет смоделировать "различные варианты расширенного состава средств мониторинга, используемых в интересах автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве".

Согласно документу, в качестве возможных районов дислокации должны рассматриваться "район г. Уссурийск, район г. Благовещенск, район п. Монды, г. Майданак (Узбекистан), г. Санглох (Таджикистан), район п. Бюракан (Армения), район г. Кисловодск, район п. Научный, Мексика, Куба, Индонезия, Мадагаскар, Эквадор, Шпицберген, станция Беллинсгаузен (Антарктика), Эфиопия, Вьетнам, Кабо-Верде, Кирибати, Бразилия, Аргентина, Чили".

"По результатам моделирования должны быть предложены наиболее оптимальные варианты состава и размещения оптических средств мониторинга", - говорится в документе.

Какие станции есть сейчас

На данный момент в составе системы предупреждения об опасных ситуациях действует несколько станций в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Также станции слежения расположены в Армении и Бразилии. Кроме этого сообщалось о планах разместить в 2019-2020 годах станции системы в Чили, Мексике и ЮАР.

Тысячи тонн космического мусора

Всего, по оценкам Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, в данный момент вокруг Земли вращается около 7,2 тысячи тонн космического мусора.

Как отмечают ученые, на орбите находится "около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра".

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил, что систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами. Она получит название "Млечный путь".