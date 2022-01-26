Лжепредставитель завода УГМК обманул завод "Металлист" на 14 млн рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЗАО "Металлист" (Колпашевский район Томской области) попыталось через суд добиться признания недействительной сделки по перечислению 14,2 млн рублей на подставной счет московского ООО "Металлстроительствосервис", следует из данных картотеки арбитражных дел. Суд истцу отказал.

В решении Арбитражного суда Москвы говорится, что в марте 2021 года "Металлист" по итогам телефонных переговоров с лицом, которое действовало от имени АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК), заключил контракт на поставку медного прутка на сумму 28,4 млн рублей.

Изначально представители колпашевского предприятия проверили присланные им реквизиты контрагента через ЕГРЮЛ, официальный сайт компании и не нашли расхождений.

"По инициативе неустановленного лица, действующего от имени АО "Уралэлектромедь", оплата аванса по контракту была согласована в адрес ООО "Металлстроительствосервис". Истец в исполнение контракта произвел оплату аванса в размере 14,2 млн рублей", - говорится в решении суда.

В конце марта представители колпашевского завода явились в пункт отгрузки товара, но продукции там не оказалось. Повторная проверка реквизитов показала, что электронная почта реальной компании выглядит как "@elem.ru", а завод вел переписку с использующим почту "@elem.com.ru".

На запрос "Металлиста" "Уралэлектромедь" ответила, что никаких контрактов с ним не заключала, договорных отношений с московской компанией также не имеет.

В связи с этим в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В арбитраже представитель ООО "Металлстроительствосервис" выступил против удовлетворения иска колпашевского завода и указал, что расчетный счет, на который были перечислены 14,2 млн рублей, открыт неизвестным по подложным документам.

В конце января 2022 года суд отказал в удовлетворении иска "Металлиста".

Колпашевский кабельный завод "Металлист" был основан в 1960 году на базе артели, выпускающей алюминиевое и чугунное литье. Завод производит шнуры, соединительные и установочные провода, монтажные и автотракторные провода, провода для заземления, кабели общего назначения, сетки металлотканные.

АО "Уралэлектромедь" - основное предприятие в УГМК, которое занимается выпуском катодной меди, осуществляет весь производственный цикл от переработки черновой меди и лома до выпуска конечной продукции. ОАО "УГМК" владеет 91,55% уставного капитала компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Металлстроительствосервис" зарегистрировано в августе 2018 года в Москве, занимается поставками черного и нержавеющего металлопроката, а также строительных материалов. Бенефициаром и гендиректором компании является Владимир Ермолаев.