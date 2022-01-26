Шахта "Листвяжная" может возобновить добычу угля летом 2022 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" (Кемеровская область, входит в ХК "СДС-Уголь") может возобновить добычу угля летом 2022 года, сообщил замначальника управления Ростехнадзора по надзору в угольной промышленности Сергей Никитин в ходе круглого стола комитета Госдумы по энергетике.

"Сегодня на шахте ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Шахта заказала проект. Проектный институт, надеюсь, приступил к разработке этого проекта восстановления шахты "Листвяжной". Скорее всего, шахта может говорить о возобновлении добычи где-нибудь летом этого года", - сказал Никитин.

Гибель людей и уголовные дела

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

СКР возбудил дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора. Все обвиняемые были арестованы.

Центральный суд Кемерово 15 декабря удовлетворил ходатайство следствия и арестовал экс-гендиректора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова, председателя совета директоров "СДС-Угля", президента и владельца холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева, а также главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ, Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Беловский городской суд 13 декабря приостановил на 90 суток деятельность шахты "Листвяжная" по ведению горных работ, кроме горноспасательных и работ по ликвидации аварии.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Сейчас 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% - Владимиру Гридину, 25% - Андрею Гридину.