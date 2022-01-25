Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом не обсуждал размещение на острове военных баз. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, вы знаете, что отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна - именно об этом вчера говорили руководители двух стран", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, обсуждали ли накануне лидеры двух стран размещение на Кубе военных баз и усиление военно-технического сотрудничества.

В понедельник, 24 января, президенты РФ и Кубы провели телефонные переговоры. Как отмечалось в сообщении Кремля, произошел "обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия". Кроме того, "президент Кубы поблагодарил за оказываемую Республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Также были "обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания".