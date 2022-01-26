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Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2021 году перевезли на внутренних линиях 87,5 млн пассажиров: это на 56% больше, чем в 2020 году, и на 20% - к доковидному 2019-му, следует из уточненной статистики Росавиации.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в прошлом году были на уровне 23,5 млн человек (из них 6,5 млн отправлено в СНГ, 17 млн - за его пределы), что на 80% больше результата 2020 года и на 57% меньше, чем в 2019 году.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом году 111 млн пассажиров. Это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019 году.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в 2021 году составил 243,3 млрд пассажиро-километров (+59% к 2020 году, -25% к 2019 году), занятость кресел - 81,5% (+7 процентного пункта, -2,4 п.п.).

В декабре российские авиакомпании перевезли 8,2 млн пассажиров, что на 61% больше, чем за тот же месяц 2020 года, и на 8% меньше, чем в декабре 2019 года.

15 крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ за 2021 год

Название авиакомпании Пассажиропоток-2021 Пассажиропоток-2020
"Аэрофлот - российские авиалинии" 21 415 865 14 563 135
S7 17 831 165 12 349 205
"Победа" 14 433 246 9 086 736
"Россия" 9 963 331 5 710 793
"Уральские авиалинии" 9 200 198 5 632 152
"ЮТэйр" 7 123 996 4 758 390
Nordwind 5 926 317 2 939 149
AZUR air 3 726 198 1 930 037
Smartavia 3 624 793 1 637 604
Red Wings 2 997 165 1 536 902
"Азимут" 2 093 829 1 221 638
Pegas Fly 1 718 588 760 085
Royal Flight 1 493 490 917 313
"Ямал" 1 259 545 698 287
NordStar 1 162 647 877 141
Итого по 15 авиакомпаниям 103 970 373 64 618 567
Доля 15 авиакомпаний в общем пассажиропотоке, % 93,7 93,3
Росавиация

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