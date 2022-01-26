Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2021 году перевезли на внутренних линиях 87,5 млн пассажиров: это на 56% больше, чем в 2020 году, и на 20% - к доковидному 2019-му, следует из уточненной статистики Росавиации.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в прошлом году были на уровне 23,5 млн человек (из них 6,5 млн отправлено в СНГ, 17 млн - за его пределы), что на 80% больше результата 2020 года и на 57% меньше, чем в 2019 году.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом году 111 млн пассажиров. Это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019 году.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в 2021 году составил 243,3 млрд пассажиро-километров (+59% к 2020 году, -25% к 2019 году), занятость кресел - 81,5% (+7 процентного пункта, -2,4 п.п.).

В декабре российские авиакомпании перевезли 8,2 млн пассажиров, что на 61% больше, чем за тот же месяц 2020 года, и на 8% меньше, чем в декабре 2019 года.

15 крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ за 2021 год