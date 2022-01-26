Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2021 году перевезли на внутренних линиях 87,5 млн пассажиров: это на 56% больше, чем в 2020 году, и на 20% - к доковидному 2019-му, следует из уточненной статистики Росавиации.
Зарубежные авиаперевозки из РФ в прошлом году были на уровне 23,5 млн человек (из них 6,5 млн отправлено в СНГ, 17 млн - за его пределы), что на 80% больше результата 2020 года и на 57% меньше, чем в 2019 году.
Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом году 111 млн пассажиров. Это на 60% больше показателя 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019 году.
Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в 2021 году составил 243,3 млрд пассажиро-километров (+59% к 2020 году, -25% к 2019 году), занятость кресел - 81,5% (+7 процентного пункта, -2,4 п.п.).
В декабре российские авиакомпании перевезли 8,2 млн пассажиров, что на 61% больше, чем за тот же месяц 2020 года, и на 8% меньше, чем в декабре 2019 года.
15 крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ за 2021 год
|Название авиакомпании
|Пассажиропоток-2021
|Пассажиропоток-2020
|"Аэрофлот - российские авиалинии"
|21 415 865
|14 563 135
|S7
|17 831 165
|12 349 205
|"Победа"
|14 433 246
|9 086 736
|"Россия"
|9 963 331
|5 710 793
|"Уральские авиалинии"
|9 200 198
|5 632 152
|"ЮТэйр"
|7 123 996
|4 758 390
|Nordwind
|5 926 317
|2 939 149
|AZUR air
|3 726 198
|1 930 037
|Smartavia
|3 624 793
|1 637 604
|Red Wings
|2 997 165
|1 536 902
|"Азимут"
|2 093 829
|1 221 638
|Pegas Fly
|1 718 588
|760 085
|Royal Flight
|1 493 490
|917 313
|"Ямал"
|1 259 545
|698 287
|NordStar
|1 162 647
|877 141
|Итого по 15 авиакомпаниям
|103 970 373
|64 618 567
|Доля 15 авиакомпаний в общем пассажиропотоке, %
|93,7
|93,3