В Кузбассе эвакуировали почти 90 горняков из шахты "Анжерская-Южная"

Причина - остановка главного вентилятора

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Горняков шахты в Кузбассе эвакуировали из-за неисправности вентиляции, сообщили "Интерфаксу" в администрации населенного пункта Арсентьевка, где расположена шахта.

"Зафиксирована остановка главного вентилятора шахты "Анжерская-Южная". Эвакуированы 87 горняков, еще трое остаются в забое для поддержания работоспособности предприятия", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил работы по добыче угля на шахте "Анжерская-Южная". Суд также приостановил эксплуатацию ленточного конвейера. Решение о приостановке принято на основании составленного Ростехнадзором протокола о нарушениях норм и правил промбезопасности на шахте.

По данным ведомства, в ходе проверки "были выявлены нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей".

В частности, в шахте не применяются ограждающие устройства защиты прохода, предусмотренные конструкцией секций крепи, не соблюдаются требования технической документации при производстве работ в лаве в части крепления сопряжения лавы, допущены нарушения в работе стационарных датчиков контроля концентрации газа метана в рудничной атмосфере. Кроме того, ленточный конвейер в конвейерном штреке 7-3-2 эксплуатировался с замусоренной углем возвратной ветвью.

Также сообщалось, что 19 июня 2021 года на "Анжерской-Южной" произошло обрушение породы и погиб горняк. В июле Сибирское управление Ростехнадзора в ходе проверки выявило на предприятии 139 нарушений требований промбезопасности.

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровском районе Кемеровской области - единственный добывающий актив ООО "Угольная компания Анжерская-Южная". В 2020 году шахта добыла 625 тыс. тонн угля коксующейся марки ОС.

ООО ранее вело добычу на одноименной шахте по договору подряда, а осенью 2018 года приобрело ее имущественный комплекс на торгах в рамках конкурсного производства ООО "Опытно-экспериментальный участок блок №2 шахта "Анжерская-Южная".

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 30 декабря 2021, российские бизнесмены Андрей Козицын, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев владеют по 13,8% ООО "УК Анжерская-Южная". Такие же доли принадлежат Елене Дробиной (с февраля возглавляет АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь") и Геннадию Айвазяну. Еще 20% компании владеет Муртаз Гочелашвили, более 11% - Максим Нахшунов.