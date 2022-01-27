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Первый заммэра Орла подозревается в злоупотреблении при ремонте площади

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против первого заместителя мэра Орла Олега Минкина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура региона.

Сейчас он задержан для проведения следственных действий. Отмечается, что дело против Минкина по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено в результате расследования другого дела по факту хищения 15 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова в Орле.

В декабре 2021 года следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 15 млн бюджетных рублей, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова в Орле. По версии следствия, подрядная организация ООО "Техспецкомплект" подготовила для заказчика расчет на ремонт площади с необоснованно завышенными ценами на стройматериалы. После этого МКУ "Управление коммунальным хозяйством г. Орла" на основании этого расчета перечислило ООО "Техспецкомплект" по муниципальному контракту более 71 млн рублей.

В свою очередь, прокуратура Орловской области сообщила, что проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ.

Орел Олег Минкин

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