Дублин уведомил суда об учениях российского ВМФ у побережья Ирландии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Ирландии уведомило суда о грядущих учениях российского Военно-морского флота в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии, сообщает телерадиокомпания РТЕ.

В уведомлении говорится, что учения начнутся 3 февраля, продлятся пять дней и будут проходить в 240 км юго-западнее побережья Ирландии. Экипажам судов посоветовали избегать этот район и принимать во внимание серьезные риски для безопасности.

Ранее ирландское правительство заявило, что не приветствует планы России провести такие учения. Недовольство выразила и Рыбопромысловая ассоциация юга и запада Ирландии. Там заявили, что 1 февраля открываются квоты на вылов креветок, и рыболовные траулеры отправятся в тот район, поскольку погода позволяет. По мнению членов ассоциации, использование боевых снарядов может отрицательно повлиять на морские ресурсы в этой зоне.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов ранее пригласил представителей рыболовной промышленности Ирландии обсудить эти вопросы.